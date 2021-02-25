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Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США

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Байден скасував дію указу Трампа про обмеження на в'їзд до США
Президент США Джо Байден скасував дію указу, ухваленого його попередником Дональдом Трампом, про обмеження в'їзду до країни для деяких категорій іноземних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Призупинення в'їзду (...) не просуває інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це завдає шкоди країні, перешкоджаючи деяким членам сімей громадян США і власникам статусу законних постійних жителів об'єднатися зі своїми сім'ями тут", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

На думку президента США, це рішення Трампа завдає шкоди галузям промисловості, які "використовують таланти з усього світу".

Крім того, додав він, особи, які виграли ґрінкард у щорічній лотереї, не змогли в'їхати в країну.

У квітні 2020 року Трамп підписав указ, що перешкоджає в'їзду в країну "іммігрантам, які становлять ризик для ринку праці США" на період пандемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав указ про припинення імміграції у США

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
  • Володимир Горбатько
    Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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