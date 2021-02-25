Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС

Протягом останньої доби, 24 лютого, збройні сили Російської Федерації продовжували здійснювати збройні провокації і шість разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Південне і Талаківка. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

У передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Також повідомляється, що неподалік села Чермалик український військовослужбовець, який чергував на спостережному пункті, затримав військовослужбовця окупаційних сил РФ, який намагався проникнути на українські позиції: "Під час затримання противник завдав нашому солдатові легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта".

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У штабі наголосили, що "основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню".

"У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів. Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за всіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 25 лютого обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.