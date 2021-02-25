Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою попередньо діятиме до 22 квітня 2021 включно.

Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також наголошується, що в разі внесення Яценком застави, він має носити електронний браслет, і не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду, прокурора, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі і свідками, здати на зберігання всі паспорти.

Адвокати стверджували, що Яценко вилетів з Дніпра до Відня на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого.

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Яценко нібито планував повернутися в Україну, оскільки 25 лютого він з дружиною і дітьми мав летіти на відпочинок на Мальдіви - захист надав квитки та ваучери на відпочинок, який мав тривати до 13 березня. Все це, за словами адвоката, "повністю" розвалює твердження прокурорів про те, що Яценко хотів тікати з України.

Поїздка до лікаря у Відень, зазначається, мала бути дванадцятою за останні роки.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.