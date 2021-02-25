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За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19

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За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19
24 лютого 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 в Україні. Першою дозою вже встигли вакцинувати 159 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Коронавірус.Інфо".

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.

Станом на 24 лютого 2021 року ніхто не почув жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Потужно! За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2410
  • Василь Довганенко 7230397a
    Молодці! Зєльоні довго запрягали , а тепер як рвануть .... 160 прививок в день це сила.
  • ледокол С Бандэра
    И пусть весь Мир завидует!
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