За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19
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24 лютого 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 в Україні. Першою дозою вже встигли вакцинувати 159 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Коронавірус.Інфо".
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.
Станом на 24 лютого 2021 року ніхто не почув жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації.