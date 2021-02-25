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Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст

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Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст
З початку 2021 року 114 українців змінили свої по батькові. Загалом подали заяви 572 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції.

"З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові. Найбільше - в Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) і в Києві (11 осіб)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що найпоширенішими по батькові в Україні є: Миколайович / Миколаївна, Володимирович / Володимирівна, Олександрович / Олександрівна, Іванович / Іванівна, Васильович / Василівна, Сергійович / Сергіївна, Вікторович / Вікторівна, Михайлович / Михайлівна.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
  • Dack Cloud
    были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
    понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
  • Старый Столяр
    - Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
    - Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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