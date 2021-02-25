Новини • Агресія Росії проти України

Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування

12 21636
Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до міністра оборони Андрія Тарана щодо ситуації, що склалася 18 лютого в дніпровській школі №11 за участю військовослужбовців ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уповноваженого у фейсбуці.

"Ми надіслали звернення до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати роз'яснення, що насправді сталося в закладі освіти міста Дніпра, та провести службове розслідування стосовно ситуації, яка сталася за участю військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Кремінь.

Він зауважив, що протягом останніх декількох місяців на адресу Міноборони було надіслано декілька листів-роз'яснень, в який спосіб імплементується мовне законодавство у ЗСУ.

"І з вуст тих людей, хто безпосередньо захищає національні інтереси, відстоює територіальну цілісність нашої держави і державну мову, хотілось би почути відповідь, чому офіцер фактично у принизливій формі дозволив собі цькувати старшокласника за прохання говорити українською. Щиро сподіваюся, що буде оперативна відповідь і належна реакція з боку Міністерства оборони, так само як і пояснення з боку тих офіцерів", - наголосив він.

Наголошується, що відповідно до статті 15 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у ЗСУ та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону

Як повідомляють ЗМІ, раніше у школі Дніпра стався мовний скандал за участю військових, які прийшли до закладу освіти, щоб заохотити учнів вступати до військових вишів. Військовослужбовці отримали зауваження від школяра за агітацію російською мовою, а у відповідь вони почали погрожувати хлопцеві "бесідою".

Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування 01
Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • tom peter
    Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
  • Злий Грицько
    Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
  • Garry Grant
    Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини