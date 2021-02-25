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Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик

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Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик висловила впевненість у тому, що ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в Україні в поточному році або на початку 2022 становить менш ніж 50%.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"До моменту, коли президент почав свої активні державницькі дії, я сказала б, що їхня ймовірність була високою. Зараз вважаю, якщо йому вдасться повернути країну до стабільної роботи та перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів цього року або на початку наступного є нижчою за 50%", - сказала Рудик.

Також читайте: Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик

Топ коментарі

  • GoodWin
    лизнула 5 точку Вована
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да хватит уже показывать свой животный страх от перезагрузки парламента,идиотко))))ваш рейтинг ,как у петушария,и никакие завывания его не поднимут уже
  • vitalmod
    Ага, посадил Стерненко... вата в восторге, опять будут за него головосвать
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