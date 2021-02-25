Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик
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Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик висловила впевненість у тому, що ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в Україні в поточному році або на початку 2022 становить менш ніж 50%.
Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"До моменту, коли президент почав свої активні державницькі дії, я сказала б, що їхня ймовірність була високою. Зараз вважаю, якщо йому вдасться повернути країну до стабільної роботи та перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів цього року або на початку наступного є нижчою за 50%", - сказала Рудик.