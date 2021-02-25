Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква

Триває робота над підготовкою великого азіатського турне президента України Володимира Зеленського. Нині формується остаточний перелік країн, які глава держави відвідає з візитом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, зокрема, є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію та ін.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проєкти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Заступник керівника Офісу Президента висловив співчуття родині Посла України в Китаї Сергія Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому нині триває пошук заміни.

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Також ведеться робота над підготовкою візиту Володимира Зеленського до США. Вже налагоджений контакт з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з Державним секретарем США.

"Триває робота за лінією не лише Державного департаменту, але й Білого дому", – розповів Ігор Жовква.

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

"Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.