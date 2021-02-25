Вакарчук залишається в партії "Голос" і в нього такі самі завдання, як у кожного члена партії, - Рудик

Музикант Святослав Вакарчук залишається членом партії "Голос", бере участь в голосуваннях і впливає на рішення партії через наявні механізми, заявила лідерка політсили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народна депутатка Кіра Рудик повідомила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Святослав Вакарчук - співак, він збирається їхати в турне зі своїм новим проєктом. Партія "Голос" - це структура, яка розвивається за національним планом "Голосу". Святослав є членом партії "Голос". На мою думку, неефективно зараз думати про минуле і про те, як могло б бути. Ми рухаємося далі з тими ресурсами, які зараз у нас є в наявності", - сказала вона.

При цьому Рудик наголосила, що на сьогодні у Вакарчука такі ж завдання, як у кожного члена партії: "відстоювати її репутацію, брати участь в голосуваннях, впливати на рішення партії через наявні механізми".

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Разом з тим, відповідаючи на питання, як часто він з'являється в партійному офісі, лідер "Голосу" відповіла: "Я б сказала так: враховуючи карантинні обмеження, не дуже часто".

Як повідомлялося, партія "Голос" 26 червня 2020 року провела позачерговий з'їзд, на якому прийняла рішення про зміну свого статуту, а також припинила повноваження народного депутата Святослава Вакарчука.