У Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові і чому можуть відмовити у зміні імені

У Міністерства юстиції України зазначають, що для зміни по батькові із 14 років мають бути вагомі причини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Із 14-річного віку особа має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо:

- другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;

- відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Якщо один із батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, то такий спір може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

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Одночасно із заявою про зміну імені до відділів державної реєстрації актів цивільного стану необхідно подати наступні документи:

- паспорт і свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

- свою фотокартку;

- квитанцію про сплату державного мита.

Обійдеться така процедура всього у 5 грн 10 коп. Якщо ж забажаєте ще раз змінити свої персональні дані — доведеться сплатити 51 грн.

Втім існують причини, коли вам можуть відмовити у зміні імені. А саме – у разі:

- здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

- наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

- офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

- подання заявником неправдивих відомостей.

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