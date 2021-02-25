Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

Мін’юст зареєстрував заборонену "трійку" телеканалів Медведчука як "Медіахолдинг "Новини", але на отримання ліцензії на мовлення він до Нацради ще не звертався.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в пресслужбі Нацради.

У пресслужбі зазначили, що державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцерозташуванням юридичної особи (стаття 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"), і підтвердили, що ТОВ "Медіахолдинг "Новини" зареєстровано 18.02. 2021 року в Міністерстві юстиції під ідентифікаційним кодом юридичної особи 44090465.

"Створена юридична особа ТОВ "Медіахолдинг "Новини" може звернутися до Національної ради із заявою про видачу ліцензії на мовлення, подана заява має відповідати всім вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та супроводжуватися відповідними документами", - повідомили в Нацраді.

Водночас зауважили, що Національна рада може відмовити у видачі ліцензії заявнику, якщо документи не відповідатимуть всім нормам закону (статті 30 цього закону). А також зазначили, що ліцензії на мовлення, що пов’язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж видаються за результатами відкритих конкурсів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ.

ЗМІ повідомили, що співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного".