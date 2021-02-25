Завтра Кулеба здійснить робочий візит до Франції. На порядку денному протидія російській агресії і питання деокупації Криму

Завтра, 26 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Французької Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

"Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, а також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища", - підкреслюється в повідомленні.

Також наголошується, що ключовими темами переговорів стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави.

Особлива увага буде також приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках Нормандського формату.

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