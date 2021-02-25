Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна
"ГШ ЗС Вірменії висловлює свій рішучий протест у зв'язку зі звільненням з посади першого заступника начальника ГШ ЗС Тирана Хачатряна з недалекоглядних і необґрунтованих причин, що було здійснено без урахування національних і державних інтересів Вірменії, ґрунтуючись лише на особистих і амбітних почуттях. Це рішення у важких для країни умовах є антидержавним і безвідповідальним", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У ньому наголошується, що прем'єр-міністр Вірменії і уряд "більше не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації".
"ЗС Вірменії тривалий час терпіли "атаки" влади із дискредитації ЗС, однак все має свої межі. За таких умов ЗС Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра й уряду, водночас попереджають уникати застосування сили проти народу, чиї сини загинули, захищаючи Батьківщину", - наголошується в заяві.
У Головному штабі ЗС країни заявили також, що "неефективне управління чинного уряду і надзвичайно серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу катастрофи".
Заяву підписав начальник Головного штабу ЗС Вірменії генерал-полковник Оніко Гаспарян, його заступники, командувачі військових корпусів, високопоставлені військові.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.
"Заяву Головного штабу ЗС розцінюють як спробу військового перевороту. Всіх наших прихильників зараз же запрошую на площу Республіки. Незабаром звернуся до громадськості в прямому ефірі", - заявив Пашинян.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки.
"Сьогодні я підписав рішення про звільнення з посади Оніка Гаспаряна. Оцінюю цю заяву як спробу військового перевороту", - сказав Пашинян.
Пашинян закликав військових продовжити виконувати завдання з охорони кордонів, не втрачати пильність.
"Все під контролем. Недозволено, щоб ЗС займалися політикою і виступали з політичними заявами", - зазначив він.
Прем'єр Вірменії запросив своїх прихильників зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, де розташована будівля уряду.