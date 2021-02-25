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Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов

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Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов
Продовжується агресивний наступ чинної влади на українських патріотів, які вибороли перемогу на Майдані та захищали Україну під час найбільш небезпечних часів нашої історії.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, наступ на патріотів відбувається системно та сплановано, в той час, коли реальних вбивць українських громадян звільняють та віддають Росії.

"В той час, коли по всій Україні відбувалися акції протестів на підтримку Стерненка та протидії реваншу і контрреволюції, у Львові проводився обшук слідчими ДБР вдома у сотника Самооборони Майдану, ветерана АТО, члена ЄС Ігоря Солонинка за нібито побиття "беркутівців" у лютому 2014 року, – сказав Турчинов, додавши, що у четвер відбудеться чергове засідання суду над Софією Фединою та Марусею Звіробій, "яких влада звинувачує у замаху на Зеленського".

Політик нагадав, що замах був у вигляді жорсткої критики Зеленського за відведення військ.

"Додайте справу Тетяни Чорновол, яка також звинувачується у вбивстві під час подій Революції Гідності. Цинізм, нахабність, демонстративний реванш - це реальне обличчя "зеленої" влади. І саме проти цього виступають люди", – сказав він, підкресливши, що проти тих, хто у вівторок був на Банковій та намагався в межах конституційних прав протидіяти реваншу, "вже відкрито сім кримінальних справ".

На думку керівника Центрального штабу ЄС, є тільки один шлях зупинити "ватний реванш" – повне перезавантаження чинної влади.

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Топ коментарі

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    Утренняя побудка

    Доброе утро.
    ** Вчера под стенами ОП прошел митинг в поддержку Стерненко. Аваков решил:
    - сначала мы закроем ворота и не пустим людей туда, куда всегда пускали.
    - потом мы нагоним туда хенову гору "космонавтов", устроим провокацию с фаерами і штовханину.
    - потом успешно оттесним митингующих от ворот, и в целом устраним "опасность"
    Понял, Вова, кто твоя надежа и опора в этом мире, полном неблагодарных и злых людей, не ценящих твои жалкие потуги поиграться в президента?
    Конечно же, Арсен Борисыч!
    Он с нами *****, навсегда, как герпевирус.

    ** Рябошапка планирует вскоре вернуться в Украину, чтобы представить «видение, визию того, какой может быть наша страна в ближайшее время, и как мы можем этому поспособствовать».
    Знаете, после вчерашнего награждения Рябошапки Госдепом, я уже его даже как-то жду.
    И пою песенку «Доктор едет едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везёт».
    Жутко интересно, какие козыря и против кого он привезет в свете такой неожиданной награды.

    ** Около 100-150 тысяч человек будут сдавать экзамен на уровень владения украинским языком.
    Получать сертификат придется не всем госслужащим, потому что закон не имеет обратной силы, а только тем, кто планирует дальше двигаться в карьере.
    И знаете что? Более чем уверена, что таки пойдут сдавать. Вырывая из жопы волоса, но пойдут за сертификатом. И не сразу, постепенно, но ВСЕ госслужащие будут владеть украинским.
    По крайней мере - на рабочем месте.

    ** МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.
    В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
    То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
    Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
    Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!

    ** Депутаты харьковского горсовета немношк помяли ОПЗЖшника Андрея Лесика сразу после того, как он заявил про то, что «несколько лет назад произошел вооруженный переворот в Украине».
    Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на харьковского ************* як стусани і підсрачники. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?
    А еще, в харьковском горсовете вчера представители ЕС наваляли люлей шариёвцам, которые принесли плакат с ******* педофила Шмария и надписью "Стоп политическим репрессиям".
    Я, конечно, дико возмущена такому недемократичному методу воздействия на шариёнышей как *******. Хотя нет, не возмущена вообще, кого я обманываю?

    ** Свежих рейтингов подвезли:
    "Слуга народу" - 19,7%
    "Європейська солідарність" - 16,2%,
    "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%.
    "Батьківщина" 12,0%
    А потом мы спустимся с горы и меееедленно …ну, вы поняли.

    ** Сьогодні було зареєстровано два законопроекти від партії ЄС щодо кримінального покарання колабораційної діяльності.
    «Законопроектом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територій, інформаційну пропаганду, добровільну співпрацю з окупаційною владою в ОРДЛО і в Криму, фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави.»
    Сроки от 10ти лет и до пожизненного плюс конфискация имущества.
    И Слуги не рискнут не голосовать за эти законопроекты, зуб даю.
    На этой радостной ноте я желаю вам хорошего дня и шоб все падлюки повыздыхали, а ми чтоб жили и процветали)
    Таня Адамс
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява наполеглево нищит все, набуте Україною,на шляху євроінтеграціі !!!)))
  • Стрелок
    Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6143
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