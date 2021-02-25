Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов

Продовжується агресивний наступ чинної влади на українських патріотів, які вибороли перемогу на Майдані та захищали Україну під час найбільш небезпечних часів нашої історії.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, наступ на патріотів відбувається системно та сплановано, в той час, коли реальних вбивць українських громадян звільняють та віддають Росії.

"В той час, коли по всій Україні відбувалися акції протестів на підтримку Стерненка та протидії реваншу і контрреволюції, у Львові проводився обшук слідчими ДБР вдома у сотника Самооборони Майдану, ветерана АТО, члена ЄС Ігоря Солонинка за нібито побиття "беркутівців" у лютому 2014 року, – сказав Турчинов, додавши, що у четвер відбудеться чергове засідання суду над Софією Фединою та Марусею Звіробій, "яких влада звинувачує у замаху на Зеленського".

Політик нагадав, що замах був у вигляді жорсткої критики Зеленського за відведення військ.

"Додайте справу Тетяни Чорновол, яка також звинувачується у вбивстві під час подій Революції Гідності. Цинізм, нахабність, демонстративний реванш - це реальне обличчя "зеленої" влади. І саме проти цього виступають люди", – сказав він, підкресливши, що проти тих, хто у вівторок був на Банковій та намагався в межах конституційних прав протидіяти реваншу, "вже відкрито сім кримінальних справ".

На думку керівника Центрального штабу ЄС, є тільки один шлях зупинити "ватний реванш" – повне перезавантаження чинної влади.