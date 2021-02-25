Чинна влада продовжує агресивний наступ на українських патріотів, - Турчинов
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".
За його словами, наступ на патріотів відбувається системно та сплановано, в той час, коли реальних вбивць українських громадян звільняють та віддають Росії.
"В той час, коли по всій Україні відбувалися акції протестів на підтримку Стерненка та протидії реваншу і контрреволюції, у Львові проводився обшук слідчими ДБР вдома у сотника Самооборони Майдану, ветерана АТО, члена ЄС Ігоря Солонинка за нібито побиття "беркутівців" у лютому 2014 року, – сказав Турчинов, додавши, що у четвер відбудеться чергове засідання суду над Софією Фединою та Марусею Звіробій, "яких влада звинувачує у замаху на Зеленського".
Політик нагадав, що замах був у вигляді жорсткої критики Зеленського за відведення військ.
"Додайте справу Тетяни Чорновол, яка також звинувачується у вбивстві під час подій Революції Гідності. Цинізм, нахабність, демонстративний реванш - це реальне обличчя "зеленої" влади. І саме проти цього виступають люди", – сказав він, підкресливши, що проти тих, хто у вівторок був на Банковій та намагався в межах конституційних прав протидіяти реваншу, "вже відкрито сім кримінальних справ".
На думку керівника Центрального штабу ЄС, є тільки один шлях зупинити "ватний реванш" – повне перезавантаження чинної влади.