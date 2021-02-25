Новини

Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд

12 834100
Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд
13-річна дівчина потрапила під колеса поїзда за станцією "Депо" в Суворовському районі міста. Від травм вона загинула миттєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Трагедія сталася вчора, 24 лютого, близько опівночі. За словами машиніста, він побачив, як дитина перетинає колії, розмовляючи по телефону, і став подавати попереджувальні сигнали. Почувши їх, дівчина лягла прямо на рейки. Машиніст відразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити транспорт вчасно не зміг.

За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлював. У той же час її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті вона написала в загальну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під поїзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий рік в Україні 123 підлітки покінчили життя самогубством, - представник ОГПУ Усенко

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Всі обставини трагедії встановлюються.

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Чим займається чоловік Венедиктової, глава кіберполіції, полює на критиків найвеличнішого?
    Рятуйте дітей!, закривайте помийки в інтернеті, які штовхають дітей на самогубства.
  • Solomon c5c4359c
    Шо запрещаем, рельсы или поезда?
  • Igor Butenko 2bccf522
    Починати треба з заборони суіцідальної літератури по типу "Анна Кареніна". Хоча б прибрати зі шкільної програми.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини