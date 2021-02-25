Збереження експортного мита на металобрухт забезпечить Україні мільйонні надходження до держбюджету, - нардеп

Подовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпром.

"Надходження до бюджету від переробленого брухту стали в 8,5 раза вище, ніж від його експорту. Вигода очевидна. Тому потрібно продовжити мито, прийнявши поправки в чинне законодавство", - сказав Магомедов.

За його словами, на сьогоднішній день Україна є переважно експортером сировини, і цю ситуацію потрібно змінювати, оскільки експорт готової продукції дозволяє розвивати власне виробництво, створювати робочі місця і збільшує надходження до бюджету.

"Не можна стверджувати, що металургія створює продукцію з високою доданою вартістю. Але продавати виплавлену в Україні сталь набагато краще, ніж експортувати брухт. Адже виробництво - це робочі місця і податки до держбюджету", - підкреслив Магомедов.

Депутат також висловив упевненість, що парламент підтримає українських металургів і продовжить дію експортного мита на брухт, нагадавши, що металургія є одним з лідерів за сплаченими податками і надходженням валюти в країну.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута заявив, що дію експортного мита на металобрухт потрібно подовжити, щоб захистити вітчизняну промисловість.

У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечила мільярди надходжень до бюджету, тому її дію необхідно продовжити.