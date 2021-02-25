РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

Ситуація на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом залишається стабільною, водночас Росія в 2021 році продовжує перекидати з материкової частини до Криму озброєння і військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання про зміни в чисельності російських військ і військової техніки в Криму в 2021 році.

"Вже певний час ситуація на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим суттєвих змін не зазнала. З метою військового прикриття північних районів Криму, що наближені до Херсонської області України, Російська Федерація продовжує утримувати угруповання військ із підрозділами посилення та забезпечення загальною чисельністю приблизно 1,5 тис. військовослужбовців. Варто зазначити, що це угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ, які з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують приблизно 33 тис. військовослужбовців і залучаються до виконання завдань на ротаційній основі. Безпосереднє сухопутне угрупування становить понад 11,5 тис. військовослужбовців", - повідомив Наєв.

Він зазначив, що основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на нарощуванні розвідувальних можливостей, удосконаленні системи оборонних рубежів для мотострілецьких підрозділів та дообладнання вогневих позицій для реактивно-артилерійського озброєння. Водночас Наєв запевнив, що Україна усіма наявними засобами розвідки постійно відслідковує цей процес і тримає на контролі.

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Крім того, Наєв повідомив, що командування ЗС РФ у поточному році продовжує перекидати до Криму озброєння та військову техніку.

"Перетворюючи тимчасово окупований Крим на потужну військову базу, у цьому році Росія продовжує перекидати з материкової частини озброєння та військову техніку. Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону "Противник-Г" та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80. Водночас нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель "Сергей Котов" та малий ракетний корабель "Грайворон". Зазначені кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом "Калибр-НК"", – розповів Наєв.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

7 грудня 2020 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".

Документ підтримали 63 держави, проти проголосували лише 17 країн разом з Росією. У тексті резолюції, зокрема, йдеться, що окупація Криму з боку РФ шкодить архітектурі міжнародної безпеки й режиму контролю над озброєнням, у тому числі здатному нести ядерні заряди. У документі засуджується факт зведення російських баз у Криму. Крім того, резолюція містить заклик до Росії припинити військову підготовку дітей, які проживають на Кримському півострові, з перспективою подальшої служби в збройних силах Росії.

Документ підтверджує, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України.