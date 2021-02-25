Суд наклав арешт на майно, пов'язане з ексміністром МВС Захарченком-утікачем, - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ України часів Євромайдану Віталієм Захарченком.

Для здійснення заходів з управління арештованим майном судом також задоволені клопотання слідчого ДБР про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора .

Зазначається, що заборона на відчуження та розпорядження накладено на 3 квартири і 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

"Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім Президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та інші статті КК України)", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.