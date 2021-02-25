Новини

Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу"

2 66952
Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу"
Керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова була змушена міняти місце проживання через інформацію про певні ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Independent.

"Мені доводилося час від часу міняти адресу, жити в різних місцях після отримання певної інформації. Я не хочу робити з цього великої проблеми, але це те, що ви не можете ігнорувати. У мене міцна сім'я, ми навчилися це долати", – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка каже, що її чоловік був проти, щоб вона обіймала посаду в органах прокуратури, адже розумів, з якою небезпекою вона може бути пов'язана.

"Він знав проблеми, з якими я зіткнуся. Але він цілком підтримує мене з моменту, коли я вирішила зайняти її, я маю підтримку своєї родини в тому, що я роблю", – сказала генпрокурорка.

Також читайте: Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевше за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Агент Кремля, что тут поделать?
  • Zemer
    Периодически пряталась то у Портнова, то у Татарова
  • Miro DeVite
    Ох, ці єврейські штучки для європейців!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини