Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що земельна реформа наближається до логічного завершення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати "світовим продовольчим супермаркетом"", - цитує ОП слова Лещенка.

Зазначається, що Мінагрополітики зараз найбільше працює над відновленням, модернізацією та побудовою зрошувальних систем. Завершення земельної реформи додасть динаміки економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш як на 1%.

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