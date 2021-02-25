Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова

Українські правоохоронні органи не будуть реанімувати розслідування закритих проваджень, у яких фігурував син президента США Гантер Байден. І загалом правоохоронці не втручаються в геополітичні питання.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю британському виданню The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Венедіктова зазначила, що українські правоохоронці не мають наміру відновлювати розслідування, і загалом вона рада, що Україна не була втягнута в американську політику.

"Це (кримінальні провадження, в яких фігурував Гантер Байден. - Ред.) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову", - цитує видання генпрокурора.

Венедіктова наголосила: "Я хочу сказати, що дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу втягуватися або робити коментарі щодо міжнародної політики".

Що стосується розслідувань доходів Байдена в Китаї та в Україні і ймовірності отримання Києвом прохання провести перевірку з цього приводу, Венедіктова зазначила: "У мене немає інформації з будь-яких офіційних каналів, тому я не знаю, що відбуватиметься в майбутньому. Але що я можу сказати, це те, що якщо буде розвиток будь-якої ситуації, наша поведінка не буде нічим відрізнятися зараз від того, якою вона була перед американськими виборами, коли востаннє порушувалося це питання".

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