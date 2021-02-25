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12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція

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12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція
У Києві правоохоронці встановлюють обставини падіння неповнолітньої дівчинки з квартири багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі", - йдеться в повідомленні.

З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту.

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Після проведення перевірки, події буде надана правова кваліфікація.

Топ коментарі

  • (unknown) 1f025c70
    Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

    овом стиле!)
  • Lev Zavago 2ac59658
    Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
  • Cтарий Кінь
    Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
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