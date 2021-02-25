Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в зраді, не з'явився на допит в СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в слідче управління Головного управління СБУ в м.Києві для ознайомлення з матеріалами провадження прибув його адвокат Валентин Рибін.

Деталі зустрічі СБУ надасть пізніше.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також читайте: Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ