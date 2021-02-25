Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в державній зраді, оголошений в державний розшук Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в СБУ.

Слідчі спецслужби ознайомили адвоката пропагандиста з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному.

Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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