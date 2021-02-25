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Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ

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Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в державній зраді, оголошений в державний розшук Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в СБУ.

Слідчі спецслужби ознайомили адвоката пропагандиста з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному.

Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також читайте: Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ

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Топ коментарі

  • Miro DeVite
    Так відправте запит по лінії Інтерполу! Кацапи так і роблять.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    адрес шарикова в Испании дать?) да следаки и так его знают..)
  • Diogen Gdl
    Нужен украинский моссад.
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