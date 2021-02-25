Вакцина Covishield доставлена на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко
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Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях України. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва вже доставлена на всі регіональні склади.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що в перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень:
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Вінницька область -10 щеплень.
За інформацією Ляшка, 25 лютого вакцинація стартує в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві .