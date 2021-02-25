Зеленський і Столтенберг обговорили безпеку в Чорноморському регіоні: НАТО прихильне зміцненню тісного партнерства з Україною
8025
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Столтенберг.
"Хороший дзвінок президенту Зеленському. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми як і раніше прихильні зміцненню нашого тісного партнерства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.