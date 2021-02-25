Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів"

Заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина каже, що Україна включила в позов, поданий проти Росії в ЄСПЛ, тільки ті випадки замахів або політичних вбивств, за якими є докази зв'язку зі спецслужбами РФ.

Про це Ліщина розповів в ефірі телеканалу "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

"Ми мали великі сумніви у справі Бабченка (про плануванні замаху на журналіста Аркадія Бабченка. - Ред.), вона поки не там (тобто не включена в заяву), оскільки за матеріалами ми дивимося, і у нас немає прямих доказів того, що замовники з Росії були представниками спецслужб, це один з прикладів. Ми матеріали поки допереглядаємо, можливо, ще щось знайдемо, але на цей момент у нас він (Бабченко) не в списку", - розповів Ліщина.

За його словами, поки рано відкривати список осіб, які фігурують у позові. Зараз у заяві фігурує близько 20 епізодів, шість з яких стосується випадків на території України.

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У 2018 році в столиці запобігли замаху на Бабченка. Правоохоронці інсценували його "вбивство" - кілер нібито скоїв три постріли в спину.

Незабаром був затриманий організатор замаху - ним виявився громадянин України, власник приватної компанії з виробництва зброї Борис Герман. За даними СБУ, його завербували російські спецслужби.

22 листопада 2019 року Герман, якого засудили до 4,5 років позбавлення волі, звільнився з в'язниці у зв'язку зі станом здоров'я - він страждає від проблем з серцем і цукрового діабету. Він заявив, що подасть позов проти України до Європейського суду з прав людини.

У листопаді 2019 року Аркадій Бабченко виїхав з України, пояснивши своє рішення зміною влади в країні.