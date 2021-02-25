Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала річний звіт про зовнішні загрози. Основними загрозами для країни є пандемія коронавірусу, Китай, Росія та Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

За даними естонської розвідки, внаслідок політичної кризи 2020 року Білорусь стала військовим округом Росії, і тепер цей "Білоруський військовий округ" становить безпосередню загрозу для її найближчих сусідів по НАТО.

У Службі зовнішньої розвідки країни зазначають, що такі російсько-білоруські військові навчання "Захід" відбудуться цього року, і уряд "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, дедалі більше залежатиме від підтримки Росії, зокрема у військовій сфері.

"З огляду на географічне положення і територіальне покриття, Білорусь є необхідною буферною зоною для Росії і забезпечує її завдання на західному стратегічному напрямку. Під час кризи або війни Росія може використовувати Білорусь як плацдарм і розмістити там свої війська, заблокувавши доступ НАТО до Сувалького коридору, який забезпечує рух у повітряному просторі сусідніх країн і встановлення наземного зв'язку з Калінінградською областю Росії", - йдеться в повідомленні.

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Естонська розвідка вважає, що удар російських військ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі з потенційною загрозою стає реальним.

Порушена і внутрішньополітична ситуація в Білорусі.

"Якщо Росія бачить, що протестувальники близькі до перемоги, то не можна відкидати військового втручання Росії, тому що Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Росії в стратегічному плані. Поки ми не бачимо, щоб Росія якось рекламувала свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь аж ніяк не проти Росії, і мета Кремля, звичайно, зберегти цю ситуацію. Однак чим довше Кремль буде підтримувати перебування Лукашенка при владі, тим більше у нього (народу. - Ред.) буде розуміння, що за ним стоїть Росія", - сказав Мік Маран, глава управління зовнішньої розвідки Естонії.

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