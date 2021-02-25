Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ
Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
За оцінками Устенка, ставка купона нині може становити до 7% річних.
"Вийти на ринок запозичення капіталу можна. Але чи варто це робити зараз, якщо ми перебуваємо у високому ступені впевненості, що наше співробітництво буде продовжено? Якщо ми зараз вийдемо і позичимо на зовнішньому ринку, значить, ми повинні будемо заплатити на один процентний пункт дорожче, ніж після того, як Україна вийде на раду директорів МВФ", - додав радник президента.
Устенко звернув увагу, що зараз немає жорсткого навантаження на уряд у частині зовнішніх виплат. Пікові платежі за держборгом настають у березні та вересні. Але на березень запас міцності вже сформований.
"До вересня з високою часткою ймовірності питання щодо України буде винесено на засідання ради директорів МВФ і після цього ми зможемо виходити і запозичувати під більш низький відсоток", - міркує економіст.
За його словами, внутрішній ринок зараз має кращий вигляд.
"По-перше, тому що це гривня. По-друге, це відносно недорогий ресурс. Реальні процентні ставки, за якими Мінфін позичає гроші, не такі вже й високі. Якщо припустити, що інфляція за підсумками року буде приблизно 7% - а вони на внутрішньому ринку розміщуються під 11% - реальна ставка буде приблизно 4%. Це навіть дешевше, ніж те, що можна було б отримати на зовнішніх ринках", - сказав Устенко.