Уряд не провалював ніякого плану вакцинації, бо сьогодні немає взагалі ніякого урядового плану діяльності, - нардеп Бондарєв

Народний депутат переконаний у тому, що календарний план вакцинації від коронавірусу був провалений через те, що він був формальною відпискою уряду.

Насправді ж, на думку депутата, в уряду немає ніякої стратегії чи плану дій, в тому числі й щодо подолання пандемії.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не можна провалити план, якого нема. Уряд не провалював ніякого плану, бо сьогодні нема взагалі урядового плану діяльності, затвердженого Верховною Радою. В нас немає плану подолання пандемії, в якому повинна бути частина про вакцинацію, а частина про пропаганду. Пропаганда - це також робота. Треба пропагувати вакцинацію. Але, що натомість зробили урядовці? Вони останні 3 місяці нав’язували суспільству ідею недовіри. І через недовіру до уряду ми маємо сьогодні такий відсоток довіри до цієї вакцини", - заявив народний обранець.

Парламентар підкреслив, що високий рівень недовіри українців до вакцини свідчить про повну відсутність інформаційної кампанії.

Водночас нардеп закцентував на тому, що в українців були завищені очікування від вакцинації через те, що влада й зокрема президент обіцяв вакцину найкращої якості, яку українці зможуть отримати першими.

"Президент казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину й у нас буде найкраща вакцина. Що ми у підсумку отримали? Ми останні отримали вакцину і найгіршої якості. Сьогодні є статистика, на жаль, ефективність вакцини 63%, а найкращі виробники дають більш ніж 90%. Тому дійсно пропагандою треба займатися. Але спочатку треба розробити план діяльності, а потім під цей план заходів і діяльності знаходити фахівців доручати їм відповідні кроки, в тому числі провести переговори, знайти кошти, зробити пропагандистські заходи, ролики і таке ін. І тільки потім підбивати якісь підсумки, сьогодні ж риску підводять під тим, що привезли незрозуміло що і в останню чергу після Гвінеї, Зімбабве й інших", - підсумував народний депутат.