Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив питання співпраці України з НАТО.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед - зміцнення нашого оборонного сектору", - зазначив Зеленський.
Крім цього глава держави підкреслив, що співпраця з НАТО для України є надзвичайно важливою.
"Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу", - заявив Зеленський.