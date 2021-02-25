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Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом

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Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив питання співпраці України з НАТО.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед - зміцнення нашого оборонного сектору", - зазначив Зеленський.

Крім цього глава держави підкреслив, що співпраця з НАТО для України є надзвичайно важливою.

"Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Шимус
    когда твой министр обороны путает мвф с минфином Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541 то только заявлять и остаётся Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541 как он ещё бмп от бмд отличит Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4541
  • Стрелок
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    Така ж тема жирна - п'ятирічна пропаганда виявилася бездоказовим замовним фуфлом, тому країна в лайні!
    Ви журналісти-розслідувачі чи насрано?
    Валерій Прозапас
  • Senator S 01a656ec
    Маленький нюанс,все три раза нападавшие на Стерненко титуханы сбежали на РАБссию...странно правда?
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