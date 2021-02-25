Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив питання співпраці України з НАТО.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед - зміцнення нашого оборонного сектору", - зазначив Зеленський.

Крім цього глава держави підкреслив, що співпраця з НАТО для України є надзвичайно важливою.

"Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу", - заявив Зеленський.

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