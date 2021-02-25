Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА

Із 7:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".

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