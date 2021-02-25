СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році топменеджера приватної газовидобувної компанії. Наразі він є народним депутатом України 9 скликання.

Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про ексміністра Миколу Рудьковського.

Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу".

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Потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 млн доларів США.

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до зазначених злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Постраждалим є Олег Семінський - колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування". Нині він народний депутат від партії "Слуга народу" у мажоритарному 205 окрузі (Чернігівська область). Семінський був викрадений у 2012 році. Він називав замовником свого викрадення співвласника компанії Миколу Рудьковського і заявляв про право власності на 10% акцій компанії, оформлених на Salazie B.V.

Три з половиною роки ні слідство, ні родичі не могли знайти Семінського і вже практично втратили надію на те, що він живий.