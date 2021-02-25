Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті

В Івано-Франківську на час посилення карантину запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті: з 26 лютого користуватися ним зможуть тільки особи, які мають при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Руслан Марцінків.

"Від 26 лютого ми в червоній зоні. Щоб медики і працівники критичної інфраструктури міста мали як доїхати до роботи - містом курсуватимуть спецрейси. Таке рішення щойно ухвалив виконавчий комітет", - написав Марцінків.

Він зазначив, що пасажирам для посадки обов’язково мати при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.

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Так, міський транспорт буде їздити за:

тролейбусними маршрутами № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

автобусними №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.

"Це - всі міські маршрути. Наразі вони курсуватимуть за звичним графіком.

Втім, перевезення буде виключно з дотриманням протиепідемічних заходів: лише сидячі місця та маски", - написав він.