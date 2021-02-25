У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко
"Правоохоронні органи мають дати цьому правову оцінку. Вони мають відкрити справу за фактом таких "плівок", а далі долучити їх до інших справ щодо моментів держзради", - сказав він журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Корнієнко зазначив, що необхідно говорити про розгляд цього питання у Верховній Раді, зокрема, створювати тимчасову слідчу комісію.
"Оскільки ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука", - наголосив він.
Раніше в ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.
Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оброни України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини через фінансування тероризму. 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів його в дію.