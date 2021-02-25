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У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко

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У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко
Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступає за створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у зв'язку з можливими переговорами Віктора Медведчука і Владислава Суркова про постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

"Правоохоронні органи мають дати цьому правову оцінку. Вони мають відкрити справу за фактом таких "плівок", а далі долучити їх до інших справ щодо моментів держзради", - сказав він журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Корнієнко зазначив, що необхідно говорити про розгляд цього питання у Верховній Раді, зокрема, створювати тимчасову слідчу комісію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО

"Оскільки ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука", - наголосив він.

Раніше в ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оброни України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини через фінансування тероризму. 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів його в дію.

Топ коментарі

  • jklpqrs
    И по вагнеровцам
  • Дорогой Я
    Лучше сменить руководство СБУ.
  • Алекс Мышкевич
    вонючий нос ЗЕльоного скунса Корниенко учуял, что виноватым можно сделать ..... ПОРОХА В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4695
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