У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступає за створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у зв'язку з можливими переговорами Віктора Медведчука і Владислава Суркова про постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

"Правоохоронні органи мають дати цьому правову оцінку. Вони мають відкрити справу за фактом таких "плівок", а далі долучити їх до інших справ щодо моментів держзради", - сказав він журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Корнієнко зазначив, що необхідно говорити про розгляд цього питання у Верховній Раді, зокрема, створювати тимчасову слідчу комісію.

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"Оскільки ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука", - наголосив він.

Раніше в ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оброни України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини через фінансування тероризму. 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів його в дію.