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Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу

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Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про побічний ефект після вакцинації від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Вони (побічні ефекти. - Ред.) можуть бути різні, наприклад, почервоніння місця, куди безпосередньо вводилася вакцина, або у людини може підвищитися температура. Я звернувся до лікарів, щоб вони максимально розповідали, які можуть бути ефекти. Більш того, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу", - розповів міністр.

За словами Степанова, кінцевий механізм дії будь-якої вакцини - сформувати у людини імунітет до хвороби.

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