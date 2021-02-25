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Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах

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Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах
Президент України Володимир Зеленський закликав ВР внести зміни до Конституції України в частині децентралізації.

Про це він заявив сьогодні в ході засідання Ради розвитку громад і територій в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні прийняти зміни до Конституції України щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів і ліквідацію місцевих адміністрацій. Ми прагнемо, щоб низку питань у містах вирішували не чиновники в столичних кабінетах, а безпосередньо ті люди, які живуть в тих чи інших регіонах країни ... Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції і законів України в кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави", - сказав Зеленський.

Так, президент закликав депутатів, незалежно від фракцій, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації.

"Я хотів би закликати депутатів Верховної Ради ... і особливою коли йдеться про зміни до Конституції України ... не тільки від фракції "Слуга народу", від усіх депутатських фракцій і груп, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації. Відкинути, нарешті, всі політичні гасла. Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, з нашими українськими вченими, експертами протягом останнього року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський

Топ коментарі

  • Вла
    вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
    І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
  • Иван Петрович Сидоров
    перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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