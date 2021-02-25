У Федерації роботодавців транспорту розкритикували проєкт наказу про заборону експлуатації вантажних вагонів

У Федерації роботодавців транспорту України розкритикували чергову версію доопрацьованого проєкту наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті".

На думку ФРТУ, нова редакція проєкту Наказу практично не відрізняється від проєкту минулого року.

"Ще раз звертаємо увагу, що запропонована ініціатива, включаючи вимоги до ремонтів (КРП і тільки на 3 роки) де-факто зробить економічно недоцільним продовження строків понад нормативний, що призведе до списання понад 42 тис. одиниць вагонів та вдарить по інтересах власників вагонів, які через нормативні перепони вимушені будуть списувати придатні до використання вагонів", - йдеться в повідомленні на сайті Федерації.

Прогнозується, що такий захід створить шалений дефіцит на ринку вагонів, призведе до суттєвого скорочення промислового та сільськогосподарського виробництва, втрату робочих місць та відрахувань до Державного бюджету.

Крім того, в Федерації нагадали, що доведеться найближчим часом списати близько 2 із 5 тис. наявних обкотишовозів (з врахуванням вагонів з продовженим строком експлуатації). Але швидко побудувати таку кількість нових неможливо, адже потужності вагонобудівних заводів, хоч і є в наявності, але спрямовані на виробництво універсального рухомого складу – напіввагонів та зерновозів.

Які доопрацювання потребує оновлений проєкт міністерства:

встановити обмеження на рівні нормативного терміну служби лише для піввагонів універсальних (33 роки) без подальшого зниження;

не встановлювати граничні обмеження для спеціального рухомого складу (в т.ч. обкотишовози, коксовози, платформи, цистерни);

не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, рішення, по яким буде прийнято до моменту набрання чинності нормативним актом про обмеження строків продовження;

продовжувати терміни служби усіх типів вагонів після капітального ремонту (КР) і терміном до 5 років;

для балансування тимчасових "пікових" потреб (в т.ч через сезонні піки та періодичні погіршення показників перевезення залізницею) не забороняти використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року.

Нагадаємо, в лютому Міністерство інфраструктури оприлюднило нову редакцію проєкту наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті".

Вперше відповідний наказу МІУ оприлюднило у жовтні минулого року. Проте Державна регуляторна служба "завернула" відповідний проєкт наказу Міністерства інфраструктури, адже, на думку ДРС, "проєкт наказу був розроблений без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки".

Вдруге проєкт був опублікований наприкінці минулого року. Проте далі обговорення процес не пішов.