Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) 25 лютого увійшла в Чорне море, щоб, серед іншого, провести навчання з ВМС України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві відділу зв'язків з громадськістю SNMCMG2, повідомляє "Європейська правда".

"Друга постійна протимінна група НАТО входить в Чорне море в четвер, 25 лютого, в рамках першого розгортання НАТО в 2021 році. Болгарські та румунські мінно-тральні кораблі приєднуються до групи після її заходу в Чорне море", - йдеться в заяві.

Під час перебування в Чорному морі група буде в складі турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тральник ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

Група візьме участь у румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби "Посейдон" і проведе навчання з ВМС України.

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанца в Румунії та Одеси в Україні.

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"Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, як-от багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами", - прокоментував командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле.