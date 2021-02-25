Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела
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Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що не вела жодних переговорів з лідеркою "Голосу" Кірою Рудик щодо створення коаліції в парламенті.
Про це вона повідомила в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Не можу (прокоментувати. - Ред.), я з нею такі переговори жодного разу не вела. Можливо, хоча б пані Рудик прізвища переговорників наведе", - підкреслила Кравчук.
Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники партії "Слуга народу" та Офісу Президента періодично ведуть з нею переговори з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.