Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження положення про річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.

Положення визначає порядок розробки, моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Програма є системним документом, що розробляється щорічно і визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні для досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО.

Головний акцент робиться на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення прав і свобод, безпеки та добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки, а також рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

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Кабінету Міністрів доручено щорічно забезпечувати розробку проєкту річної національної програми на відповідний рік; затвердження заходів щодо виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання; координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми; регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.