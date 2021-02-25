Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" наголошує на відсутності можливості для операторів/провайдерів здійснити блокування окремих телеграм-каналів без блокування всього месенджера загалом.

"В операторів і провайдерів немає технічної можливості здійснювати "вибіркове" блокування окремих груп, каналів або акаунтів у соціальних мережах, не зачіпаючи при цьому доступ до всього інтернет-ресурсу", - пояснили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Київстару", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, оператор зазначає, що арешт майнових прав під час відвідування інтернет-ресурсу є доволі спірною юридичною конструкцією, про що "Київстар" послідовно заявляє в судах під час отримання роз'яснень або оскарження таких рішень судів.

У цьому випадку компанія планує також вдатися до процесуальних дій, передбачених законодавством.

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"Укртелеком" відзначає надзвичайну складність рішення щодо блокування окремих Telegram-каналів і вважає доречним надати операторам рекомендації з технічної реалізації таких рішень з боку державних служб.

"Укртелеком" шукає технічну можливість виконання постанови про блокування певних Telegram-каналів відповідно до постанови суду. Нині приклади успішного виконання подібних завдань нам невідомі. Це фактично виділення і блокування певного інформаційного потоку в середині месенджера, що є надзвичайно складним", - заявили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Укртелекому".

У компанії також вважають доречним, щоб відповідні служби надали операторам/провайдерам рекомендації для технічної реалізації подібних рішень за наявності існуючих інструментів у операторів, не порушуючи при цьому права споживачів на доступ до інших каналів і ресурсів цього месенджера.

Як повідомлялося, суд зобов'язав провайдерів заблокувати доступ до телеграм-каналів "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель", які працювали на спецслужби РФ.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали. Було названо канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Було затримано підозрювану у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторію Даскаліцу. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.