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Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна

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Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна
Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд м. Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в СБУ.

Нагадаємо, СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Топ коментарі

  • вставай
    Таких ікспердів і журнашлюх тьма. Сподіваюсь, що ця істота, що патякала проти України, змусить багатьох прикусити ізык.
  • Andy Tiger
    коли вже "експертів" по справі Шеремета заарештують?
  • Игорь Майстренко
    Охренеть. Первая мысль была - жестко прессанули шестерку. Думал, за высказывания.
    Погуглил его первый раз - это ж капец, что он нес в эфире 6 лет!!!
    СБУ записала четкие распоряжения от рос. кураторов. Это реально состав гос. измены.
    Так надо давно было записывать всех таких "экспертов" и "журналистов".
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