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Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми

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Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність ухвалити в Україні закон про місцеві референдуми. Він доручив Верховній Раді розробити і ухвалити відповідний закон.

Про це сказав Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.

Президент упевнений, що створення такого законодавства посилить вплив громад на діяльність місцевих органів влади.

"Третє завдання - розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олег Марцінковський f11c8716
    Легалізація сепаратизму?
  • Стрелок
    Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

    вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
  • Andy Tiger
    хоче розшматувати Україну як в своєму вонючому серіалі
    Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 9736 Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 7910
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