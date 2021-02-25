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Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов

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Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов передбачає, що за власні гроші вакцинуватися від COVID-19 можна буде не раніше літа, а то й пізніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на питання, коли можна буде вакцинуватися за свій рахунок, Степанов зазначив: "За свої гроші - коли вакцина з'явиться на комерційному ринку ... Виходячи з того, що зараз відбувається з нестачею потужностей у світі для вакцин, я думаю, що не раніше літа - це теоретично може бути. А може, і пізніше ".

Глава МОЗ також уточнив, що без реєстрації в Україні продаж вакцин на комерційному ринку неможливий.

Також читайте: Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
  • Дик Шелдон
    А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
  • jklpqrs
    Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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