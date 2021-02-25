Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".

Про це Степанов розповів в ефірі "Ранок з Україною", передає Цензор.НЕТ.

Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки не знайдено нові штами коронавірусу.

"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків із клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також інших штамів", - заявив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що Україна постійно перевірятиме зразки в німецькій клініці.

"Зараз знову відправляємо. Це буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.

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