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Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів

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Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".

Про це Степанов розповів в ефірі "Ранок з Україною", передає Цензор.НЕТ.

Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки не знайдено нові штами коронавірусу.

"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків із клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також інших штамів", - заявив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що Україна постійно перевірятиме зразки в німецькій клініці.

"Зараз знову відправляємо. Це буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
    а фактически и одно и другое)
    во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
  • 18c49ed2
    Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
  • Frol Fedoroff
    У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
    Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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