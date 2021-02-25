Новини

Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди

2 01514
Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", Київ).

На думку регулятора, поширені в ефірі мовника висловлювання народного депутата України 9 скликання Вадима Рабіновича і народного депутата України 7 і 8 скликань Євгена Балицького містять ознаки розпалювання ворожнечі, а також транслюють фейкові постулати російської пропаганди, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням Нацради, до 17 березня 2021 року "НАШ" зобов'язаний надати регулятору документи і матеріали, необхідні для проведення невиїзної перевірки.

Після проведення перевірок компанії на підставі норм законів регулятор прийме відповідні рішення.

Читайте: Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
  • Владимир Иванец
    Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
  • Лариса fb3d953c
    Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини