Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", Київ).

На думку регулятора, поширені в ефірі мовника висловлювання народного депутата України 9 скликання Вадима Рабіновича і народного депутата України 7 і 8 скликань Євгена Балицького містять ознаки розпалювання ворожнечі, а також транслюють фейкові постулати російської пропаганди, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням Нацради, до 17 березня 2021 року "НАШ" зобов'язаний надати регулятору документи і матеріали, необхідні для проведення невиїзної перевірки.

Після проведення перевірок компанії на підставі норм законів регулятор прийме відповідні рішення.

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