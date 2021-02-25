Реформа СБУ допоможе прискорити рух України в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що законопроєкт про реформу СБУ, який зараз перебуває в парламенті, допоможе прискорити рух до євроатлантичного шляху

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Столтенберг заявив під час телефонної розмови з президентом Зеленським.

"Столтенберг зазначив, що законопроєкт про реформування Служби безпеки України (проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України". - Ред.), який зараз перебуває в парламенті, допоможе прискорити рух до євроатлантичного шляху", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для гарантування безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні і зазначив, що Україна зацікавлена ​​у збільшенні присутності сил країн - членів НАТО у Чорному морі.

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