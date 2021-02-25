Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу президента.

В під час розмови глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом.

"Сторони позитивно оцінили співпрацю між Україною та НАТО в подоланні пандемії COVID-19. Президент подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду Альянсу. Генеральний секретар НАТО позитивно відзначив внесок України, зокрема авіакомпанії "Антонов", у постачання медичної допомоги", - наголошується в повідомленні.

"Україна готова й надалі взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу зауважив, що Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО.

"Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу", – запевнив Президент.