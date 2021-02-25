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Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні

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Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні
Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого.

Про це повідомила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7500 з них використовують для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, і для інших категорій населення, які повинні щепитися в першу чергу.

Ще 6800 доз вакцини виділили для військових Операції об'єднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.

Прибула вакцина і в Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".

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У пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил повідомили, що, за попередньою інформацією, військові в зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація повинна початися в Покровське Донецької області.

Топ коментарі

  • belge
    Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
  • Чайка Київ
    Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
  • Ревизор
    За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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