Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні
Про це повідомила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7500 з них використовують для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, і для інших категорій населення, які повинні щепитися в першу чергу.
Ще 6800 доз вакцини виділили для військових Операції об'єднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.
Прибула вакцина і в Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".
У пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил повідомили, що, за попередньою інформацією, військові в зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація повинна початися в Покровське Донецької області.