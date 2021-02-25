Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні

Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого.

Про це повідомила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7500 з них використовують для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, і для інших категорій населення, які повинні щепитися в першу чергу.

Ще 6800 доз вакцини виділили для військових Операції об'єднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.

Прибула вакцина і в Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".

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У пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил повідомили, що, за попередньою інформацією, військові в зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація повинна початися в Покровське Донецької області.